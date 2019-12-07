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Жителям французской коммуны запретили умирать дома по выходным

Жителям французской коммуны запретили умирать дома по выходным

Мэр коммуны Грэль во французской Луаре Изабелль Дюжеле внесла указ, запрещающий жителям умирать дома в выходные и праздничные дни, сообщается на сайте коммуны.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, указ был введен для того, чтобы обратить внимание на недостаток врачей в коммуне.Дюжеле уточняет, что проблема связана с крайней нехваткой специалистов и нуждается в немедленном разрешении.

CNews отмечает, что мэр приняла это решение после того, как в прошлое воскресенье ей пришлось искать специалиста, который бы подтвердил смерть одного из жителей коммуны, так как лечащий врач был не на дежурстве, а скорая помощь находится в подчинении другой коммуны, где не хватает специалистов. 

Врача удалось найти только в соседнем округе, но, как отмечает телеканал, мэр города решила, что не готова снова пережить подобную ситуацию и приняла соответствующий указ, чтобы обратить внимание на проблему.

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