Жителям Франции рекомендовали не разговаривать в транспорте

Медицинская академия Франции рекомендовала пассажирам общественного транспорта воздержаться от разговоров, в том числе по телефону, чтобы не усиливать риск заражения коронавирусом.

Медицинская академия Франции рекомендовала пассажирам общественного транспорта воздержаться от разговоров, в том числе по телефону, чтобы не усиливать риск заражения коронавирусом.

Как передает Report, соответствующее заявление опубликовано на сайте академии.

В документе отмечается, что к обязательному требованию носить медицинскую маску при пользовании общественным транспортом, где невозможно соблюдать социальную дистанцию, необходимо добавить отказ от пользования смартфоном, а также в целом воздержаться от разговоров.

Также специалисты не согласились с мнением министра здравоохранения Оливье Верана, который заявил, что, кроме хирургических, все остальные виды масок не обеспечивают должной защиты от инфекции.

"Такие меры могут быть обоснованы принципом предосторожности, однако не опираются на достаточные научные доказательства", - считают в медакадемии.

Гражданам рекомендовали носить маски даже в тех случаях, когда расстояние до ближайшего человека более 1 м, не забывая защищать как рот, так и нос.