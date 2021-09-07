Жителя Вьетнама приговорили к тюрьме за распространение коронавируса

Во Вьетнаме мужчину признали виновным в «распространении опасных инфекционных заболеваний» и приговорили к пяти годам тюремного заключения за нарушение правил карантина и распространение коронавируса.

Во Вьетнаме мужчину признали виновным в "распространении опасных инфекционных заболеваний" и приговорили к пяти годам тюремного заключения за нарушение правил карантина и распространение коронавируса.

Как передает Report, об этом сообщает The Guardian.

28-летний Ле Ван Три заразил восемь человек, один из которых умер спустя месяц лечения в клинике.

По данным издания, власти Вьетнама успешно борются с пандемией COVID-19 благодаря массовому тестированию, тщательному отслеживанию контактов между людьми, жестким ограничениям и строгому карантину.