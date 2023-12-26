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Жителя Кишинева приговорили к году и 8 месяцам заключения за фейк о гранате в доме Майи Санду

Жителя Кишинева приговорили к году и 8 месяцам заключения за фейк о гранате в доме Майи Санду Жителя Кишинева, который год назад по телефону сообщил о гранате в доме, где проживает президент Молдовы Майя Санду, приговорили к одному году и восьми месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в пенитенциарном учреждении полузакрытого типа.
Другие страны
26 декабря 2023 г. 15:29
Жителя Кишинева приговорили к году и 8 месяцам заключения за фейк о гранате в доме Майи Санду

Жителя Кишинева, который год назад по телефону сообщил о гранате в доме, где проживает президент Молдовы Майя Санду, приговорили к одному году и восьми месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в пенитенциарном учреждении полузакрытого типа.

Об этом сообщает Report со ссылкой на молдавские СМИ.

Суд города Кишинева вынес решение в отсутствие обвиняемого, поскольку он уклонялся от явки в суд. В связи с этим его объявили в розыск.

Согласно материалам дела, 23 июля 2022 года мужчина позвонил на номер "112" и сообщил, что заложил гранату в подъезде дома, где проживает Майя Санду.

Это не первое нарушение закона со стороны обвиняемого. Ранее его приговорили к одному году лишения свободы условно с испытательным сроком на три года, после того, как в 2020 году он сообщил, что заложил гранату в собор Кишинева.

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Версия на английском языке Chisinau resident sentenced to 1.8 year in prison for fake report on grenade in Maia Sandu’s house

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