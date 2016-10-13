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    Жителя Австрии задержали за угрозы канцлеру в Twitter

    Злоумышленника удалось выследить по IP-адресу и локации сотового телефона

    Баку. 13 октября. REPORT.AZ/ Полиция земли Нижняя Австрия задержала психически нестабильного местного жителя, через сеть микроблогов Twitter распространявшего угрозы федеральному канцлеру Кристиану Керну и одному из кандидатов в президенты страны Александру Ван дер Беллену, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

    27-летний мужчина из округа Брук-ан-дер-Ляйта использовал свой аккаунт в сосцети для угроз Ван дер Беллену несколько дней назад, к устрашению канцлера Керна он перешел в минувшую среду.

    Злоумышленника удалось выследить по IP-адресу и локации сотового телефона. По словам пресс-секретаря полиции Йохана Баумшлагера, задержанный был "психически неуравновешенным". Его персональный компьютер и мобильный телефон были изъяты для дальнейших исследований, добавляется в сообщении.

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