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Жительница Индии нашла в лесу алмаз стоимостью около 25 тыс. долларов

Жительница Индии нашла в лесу алмаз стоимостью около 25 тыс. долларов Жительница деревни в индийском штате Мадхья-Прадеш пошла в лес за дровами и нашла алмаз весом в 4 карата, стоимость которого оценивается в 25 тыс. долларов (1,5 млн рублей).
Другие страны
29 июля 2022 г. 13:24
Жительница Индии нашла в лесу алмаз стоимостью около 25 тыс. долларов

Жительница деревни в индийском штате Мадхья-Прадеш пошла в лес за дровами и нашла алмаз весом в 4 карата, стоимость которого оценивается в 25 тыс. долларов (1,5 млн рублей).

Как передает Report со ссылкой на New York Post, Дженда Баи собирала и продавала дрова, чтобы заработать на ремонт дома. Семья не смогла самостоятельно идентифицировать самоцвет, поэтому обратилась к местному ювелиру.

Семья, которая живет в ветхом доме, планирует выставить находку на аукцион и надеется, что продажа драгоценного камня поможет им решить финансовые проблемы.

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Версия на английском языке Indian woman finds diamond worth about $25,000 in forest
Версия на азербайджанском языке Hindistanda odun yığan qadın 4 karatlıq almaz tapıb

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