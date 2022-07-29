Жительница Индии нашла в лесу алмаз стоимостью около 25 тыс. долларов

Жительница деревни в индийском штате Мадхья-Прадеш пошла в лес за дровами и нашла алмаз весом в 4 карата, стоимость которого оценивается в 25 тыс. долларов (1,5 млн рублей).

Жительница деревни в индийском штате Мадхья-Прадеш пошла в лес за дровами и нашла алмаз весом в 4 карата, стоимость которого оценивается в 25 тыс. долларов (1,5 млн рублей).

Как передает Report со ссылкой на New York Post, Дженда Баи собирала и продавала дрова, чтобы заработать на ремонт дома. Семья не смогла самостоятельно идентифицировать самоцвет, поэтому обратилась к местному ювелиру.

Семья, которая живет в ветхом доме, планирует выставить находку на аукцион и надеется, что продажа драгоценного камня поможет им решить финансовые проблемы.