Жители западной части Лондона остались без света

Баку. 12 марта. REPORT.AZ/ Несколько кварталов в лондонском районе Вест-энд остались без электричества вечером в воскресенье, 11 марта. Сообщается, что в западной части британской столицы не работает уличное освещение и светофоры, также был прерван показ нескольких театральных постановок.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, энергетическая компания UK Power Networks принесла извинения потребителями за отключение электричества. Сообщается, что отключения произошли из-за проблем с подземным кабелем. Энергетики обещали восстановить подачу электричества к 23:30 по местному времени (02:30 мск).