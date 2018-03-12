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    Жители западной части Лондона остались без света

    Энергетическая компания UK Power Networks принесла извинения потребителями за отключение электричества

    Баку. 12 марта. REPORT.AZ/ Несколько кварталов в лондонском районе Вест-энд остались без электричества вечером в воскресенье, 11 марта. Сообщается, что в западной части британской столицы не работает уличное освещение и светофоры, также был прерван показ нескольких театральных постановок.

    Как передает Report со ссылкой на ТАСС, энергетическая компания UK Power Networks принесла извинения потребителями за отключение электричества. Сообщается, что отключения произошли из-за проблем с подземным кабелем. Энергетики обещали восстановить подачу электричества к 23:30 по местному времени (02:30 мск).

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