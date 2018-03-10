Жители Токио в 2017 году сдали в полицию найденные деньги на 35,3 млн долларов

Баку. 10 марта. REPORT.AZ/ Жители Токио в 2017 году добровольно принесли в полицию рекордную сумму найденных денег. Этот показатель за год вырос на 2,1% и составил 3,7 млрд иен наличными - около 35,3 млн долларов, передает Report со ссылкой на ТАСС.

Из этой суммы более 70% средств были возвращены их законным собственникам, а около 510 млн иен (4,7 млн долларов) достались обнаружившим их лицам.

Согласно японскому законодательству, нашедший деньги имеет право получить 20% от суммы в том случае, если владелец не объявится в течение трех месяцев. Остальные средства направляются в городскую казну.