 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Жители Токио в 2017 году сдали в полицию найденные деньги на 35,3 млн долларов

    Более 70% средств были возвращены законным собственникам

    Баку. 10 марта. REPORT.AZ/ Жители Токио в 2017 году добровольно принесли в полицию рекордную сумму найденных денег. Этот показатель за год вырос на 2,1% и составил 3,7 млрд иен наличными - около 35,3 млн долларов, передает Report со ссылкой на ТАСС.

    Из этой суммы более 70% средств были возвращены их законным собственникам, а около 510 млн иен (4,7 млн долларов) достались обнаружившим их лицам.

    Согласно японскому законодательству, нашедший деньги имеет право получить 20% от суммы в том случае, если владелец не объявится в течение трех месяцев. Остальные средства направляются в городскую казну.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi