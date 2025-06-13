Жители Тегерана требуют решительного ответа Ирана на действия Израиля - репортаж AnewZ

Жители Тегерана требуют решительного ответа Ирана на действия Израиля

Ирану необходимо дать Израилю сокрушительный ответ, иранцы не могут больше жить в страхе.

Как сообщает Report, такое мнение азербайджанскому телеканалу AnewZ высказал житель Тегерана Ахмад Моради.

Наряду с Ахмадом Моради против действий Израиля выступил и другой житель иранской столицы - Аббас Ахмади, который считает, что Иран должен дать жесткий отпор.

"Нужно предпринимать решительные меры. По меньшей мере, Израилю нельзя позволять действовать безнаказанно", - подчеркнул он.

В репортаже телеканала свою позицию по этому вопросу высказал и Ахмед Разаги. По его словам, попытки лишить Иран ядерного потенциала являются недопустимыми: "Столько наших ученых трудились над этой программой. Мы достигли этого своими силами - и теперь кто-то хочет лишить нас этого".

А жительница столицы Фарнуш Резаи уверена, что Израиль в отчаянии: "Он сражается из последних сил, пытаясь чего-то добиться, но у него все равно ничего не выйдет".

Отметим, что в ночь на 13 июня Израиль осуществил операцию "Rising Lion" против Ирана. В частности, ВВС Израиля атаковали военные и ядерные объекты Ирана. В результате израильских ударов погибли глава Генштаба ВС Ирана, глава КСИР, ряд других военачальников, а также ученые-ядерщики. Кроме этого, в результате ударов есть погибшие среди гражданского населения Ирана.

Представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщил, что операция по уничтожению ядерного потенциала Ирана и потенциала в области баллистических ракет займет несколько дней. В свою очередь, в Генштабе Ирана заявили, что не будут делать ограничений при нанесении ответных ударов по Израилю.

