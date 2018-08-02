Жители Таиланда нашли более 400 кг марихуаны на дороге

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Баку. 2 августа. REPORT.AZ/ Жители одного из поселков, построенных на одном из ответвлений соединяющей Бангкок и Восточное побережье Таиланда трассы, нашли на обочине дороги около 421 килограмма высушенной марихуаны в брикетах, сообщает Report со ссылкой на РИА "Новости".

Двенадцать мешков неизвестного происхождения и с неизвестным содержимым были оставлены на обочине трассы в провинции Районг менее чем в 100 километрах от туристического города Паттайя. Вызванные местными жителями полицейские вскрыли мешки и обнаружили в них брикеты высушенной марихуаны общей массой около 421 килограмма на общую сумму более 300 тысяч долларов по "уличным ценам".

Предполагается, что перевозившие наркотик преступники, испугавшись патрульной полицейской машины, которая проезжает по трассе несколько раз в день, выбросили мешки на обочину из своего автомобиля и скрылись.