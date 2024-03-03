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Жители Швейцарии на референдуме проголосовали за выплату 13-й пенсии

Жители Швейцарии на референдуме проголосовали за выплату 13-й пенсии Жители Швейцарии по итогам референдума на территории страны проголосовали за выплату 13-й пенсии ежегодно, дополнительная выплата будет проводиться в канун католического Рождества, по аналогии с 13-ой зарплатой.
Другие страны
3 марта 2024 г. 23:43
Жители Швейцарии на референдуме проголосовали за выплату 13-й пенсии

Жители Швейцарии по итогам референдума на территории страны проголосовали за выплату 13-й пенсии ежегодно, дополнительная выплата будет проводиться в канун католического Рождества, по аналогии с 13-ой зарплатой.

Как передает Report, об этом сообщается на сайте правительства.

Согласно предварительным расчетам властей Швейцарии, для этого потребуется ежегодно более четырех млрд франков (около $4,52 млрд). При этом кабмин заверил, что на ближайшие годы они имеют достаточно финансирования для пенсионных выплат.

"Однако дефицит пенсионных средств ожидается после 2030 года - даже без выплаты 13-й пенсии. С введением 13-ой пенсионной выплаты после этого года может потребоваться искать дополнительные источники дохода или сокращать выплаты", - говорится в комментарии к итогам референдума.

Механизм изыскания средств для выплат 13-й пенсии инициаторы референдума также детально не прописали. Предварительно необходимые деньги будут получены за счет повышения пенсионных отчислений работающими швейцарцами или за счет повышения НДС.

Правительство Швейцарии представит подробное решение о новых выплатах до конца 2024 года.

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Версия на азербайджанском языке İsveçrə sakinləri referendumda 13-cü pensiyanın ödənilməsinə səs veriblər

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