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Жители Швейцарии на референдуме одобрили режим ковидных сертификатов

Жители Швейцарии на референдуме одобрили режим ковидных сертификатов Граждане Швейцарии на референдуме в воскресенье одобрили поправки к закону "О мерах по противодействию пандемии", в соответствии с которыми в стране введены ковидные сертификаты с индивидуальными QR-кодами.
Другие страны
28 ноября 2021 г. 22:00
Жители Швейцарии на референдуме одобрили режим ковидных сертификатов

Граждане Швейцарии на референдуме в воскресенье одобрили поправки к закону "О мерах по противодействию пандемии", в соответствии с которыми в стране введены ковидные сертификаты с индивидуальными QR-кодами.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило правительство на своем сайте

В поддержку этого законодательства проголосовали 62,01% избирателей.

С 13 сентября в Швейцарии при посещении ресторанов, кинотеатров, бассейнов, фитнес-центров, крупных культурных и спортивных мероприятий необходимо предъявить один из трех документов: сертификат полной вакцинации, справку о перенесенном COVID-19 или ПЦР-тест, подтверждающий отсутствие заболевания. Референдум по действующим с марта нынешнего года поправкам к закону "О мерах по противодействию пандемии" инициировали противники ковидных пропусков. Они усматривают в санитарно-пропускном режиме покушение на индивидуальные свободы и косвенное принуждение к вакцинации. Также они предупреждают о дискриминации невакцинированных, угрозе для социального мира в Швейцарии, опасности электронной слежки за гражданами посредством механизма выявления контактов больных людей со здоровыми.

Швейцария - первая в мире страна, где вопрос ковидных сертификатов был вынесен на всенародное голосование. На референдум в воскресенье были вынесены также две народные законодательные инициативы: "За достойную работу в сфере патронажного ухода" и "О назначении судей Федерального суда на основе принципа жеребьевки". Первая из этих инициатив была одобрена, а вторая была отклонена.

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