Жители Швеции подали в полицию новые заявки на акции с сожжением религиозных книг

Полиция Швеции получила три заявки на проведение в Стокгольме и Хельсингборге манифестаций против сожжения религиозных книг, в том числе Корана.

Полиция Швеции получила три заявки на проведение в Стокгольме и Хельсингборге манифестаций против сожжения религиозных книг, в том числе Корана.

Как передает Report, об этом сообщают местные СМИ.

Сообщается, что 50-летняя женщина попросила провести манифестацию.

По ее словам, прошедшая на прошлой неделе акция по сожжению священной книги мусульман была несправедливой, поэтому она решила выступить организатором шествия.

В другой заявке полицию попросили предоставить разрешение на сожжение Торы и Библии перед посольство Израиля. Заявителем оказался 30-летний швед.

В третьей заявке граждане попросили разрешить сожжение религиозных текстов (не упоминается, каких именно) 12 июля в центре Хельсингборга.

Начальник северо-западного отдела полиции провинции Сконе Маттиас Сигфридссон предположил, что все эти прошения не направлены против какой-то определенной религии, а являются составной частью реализации свободы слова и той дискуссии, которая идет вокруг нее в стране.