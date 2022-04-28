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Жители Шри-Ланки на митинге потребовали отставки президента

Жители Шри-Ланки на митинге потребовали отставки президента Жители города Амбалангоде на Шри-Ланке на митинге в четверг потребовали от президента страны Готабаи Раджапаксы уйти в отставку.
Другие страны
28 апреля 2022 г. 18:20
Жители Шри-Ланки на митинге потребовали отставки президента

Жители города Амбалангоде на Шри-Ланке на митинге в четверг потребовали от президента страны Готабаи Раджапаксы уйти в отставку.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, в антиправительственном митинге в небольшом приморском поселении приняли участие врачи города и предприниматели. Участники митинга вышли на улицы с требованиями отставки президента.

Шри-Ланка переживает худший экономический кризис со времен обретения независимости в 1948 году. Кризис вызван дефицитом иностранной валюты, возникшим в результате ограничения туристического потока из-за пандемии коронавируса, в результате чего страна не может закупить достаточно топлива.

Пандемия COVID-19 резко ударила по туристическому сектору острова - ключевому источнику получения иностранной валюты, также сократились объемы денежных переводов от жителей Шри-Ланки, работающих за рубежом. В стране отмечается острая нехватка продовольствия и предметов первой необходимости, топлива и газа.

Многие районы Шри-Ланки сталкиваются с постоянными отключениями электроэнергии на срок до 13 часов из-за нехватки иностранной валюты для импорта топлива.

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