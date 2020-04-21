Жители пригорода Нью-Йорка подали в суд на ВОЗ

Жители округа Вестчестер подали в суд на Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) за халатность во время пандемии коронавируса нового типа, сообщает Report cо ссылкой на Reuters.

Трое жителей пригорода Нью-Йорка обвиняют ВОЗ в неспособности своевременно объявить о пандемии, проконтролировать реакцию Китая на первоначальную вспышку заболевания, предоставить рекомендации по лечению и координировать ответные действия стран мира.

При этом ВОЗ обвиняется также в сговоре с правительством Китая с целью скрыть серьезность нового коронавируса.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.