Жители островов Эгейского моря протестуют против лагерей мигрантов

Представители местных властей и жители островов северной части Эгейского моря устроили в четверг митинг в центре Афин против строительства на островах лагерей для мигрантов.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает греческое общественное телевидение ERT.

Несколько дней назад было издано распоряжение правительства о реквизиции ряда земельных участков и недвижимости на пяти островах для строительства закрытых лагерей для нелегальных мигрантов.

Жители островов и местные власти требуют отменить распоряжение. Они устроили митинг возле министерства внутренних дел и прошли маршем к парламенту Греции. Жители требуют вывезти десятки тысяч мигрантов с островов, где сложилась взрывоопасная ситуация.

В акции участвовали несколько сотен жителей островов Лесбос, Самос, Хиос, Кос и Лерос. Из-за демонстрации было перекрыто движение в центре Афин, что вызвало пробки.