Жители Нью-Йорка чтят память погибших 11 сентября 2001 года

Жители Нью-Йорка собрались в месте, где когда-то возвышались башни-близнецы Всемирного торгового центра, чтобы почтить память погибших в терактах 11 сентября 2001 года – в этом году имена жертв трагедии звучат в 18-й раз, сообщает Report со ссылкой на РИА "Новости".

Памятные мероприятия начались на месте трагедии торжественным выносом американского флага. Ровно в 8:46 (16:46 по Баку), когда первый захваченный террористами самолет авиакомпании American Airlines врезался в Северную башню Всемирного торгового центра, была объявлена минута молчания. После этого родственники начали зачитывать имена погибших.

В церемонии принимают участие бывший мэр Нью-Йорка Рудольф Джулиани, который в числе прочих занимался организацией спасательных работ, нынешний градоначальник Билл де Блазио, губернатор штата Эндрю Куомо.

Всего у мемориала 11 сентября прозвучат имена 2 983 человек, погибших при атаках на ВТЦ в Нью-Йорке, на Пентагон в Вашингтоне, и пассажиров захваченного самолета, разбившегося в Пенсильвании. Их имена высечены на бронзовых плитах мемориала, к которым в среду принесли красные и белые цветы. Церемония длится более четырех часов. Ее транслируют большинство телеканалов страны.