Жители Нидерландов высказались против ассоциации Украины с ЕС

Баку. 7 апреля. REPORT.AZ/ По предварительным данным, полученным при подсчете голосов, подавляющее большинство граждан Нидерландов, принявших участие в референдуме, высказались против ратификации договора об ассоциации Украины с ЕС, сообщает Report со ссылкой на нидерландское издание NOS.

61,1% пришедших на участки проголосовали против ассоциации Украины с ЕС, чуть более 38% высказались "за". В то же время 30%-ный порог явки, при котором референдум можно считать состоявшимся, был преодолен: на участки пришли 32,2% избирателей или более 4 млн. человек. Официальные результаты голосования власти страны объявят 12 апреля.

Референдум по вопросу ратификации договора об ассоциации Украины с ЕС прошел в Нидерландах 6 апреля. Его проведение стало возможно после принятия в 2015 году нового законодательства. По нему петиция о проведении голосования, собравшая 300 тыс. и более подписей, принимается как заявка на проведение общенационального референдума. Голосование в Нидерландах инициировала группа активистов-евроскептиков Geenpeil, собравшая необходимое количество подписей в октябре 2015 года.

Премьер-министр страны Марк Рютте выступал за ратификацию договора об ассоциации Украины с ЕС. Оппозиционные силы высказывались против.