Жители Ниамея переселяются в соседние города из-за угрозы интервенции ECOWAS

Жители Ниамея переселяются в соседние города из-за угрозы военной операции, которую Экономическое сообщество стран Западной Африки (ECOWAS) может начать против мятежников, захвативших власть в республике

Жители Ниамея переселяются в соседние города из-за угрозы военной операции, которую Экономическое сообщество стран Западной Африки (ECOWAS) может начать против мятежников, захвативших власть в республике.

Как передает Report, об этом сообщает ТАСС.

После переворота в Ниамее фиксируются длительные отключения электричества, поскольку соседняя Нигерия прекратила его подачу в рамках санкционных ограничений. В городе частично не работает водопровод.

Кроме того, военное руководство Нигера перебросило в столицу дополнительные силы, готовясь к потенциальной интервенции ECOWAS.