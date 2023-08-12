О нас

Жители Ниамея переселяются в соседние города из-за угрозы интервенции ECOWAS

Жители Ниамея переселяются в соседние города из-за угрозы интервенции ECOWAS Жители Ниамея переселяются в соседние города из-за угрозы военной операции, которую Экономическое сообщество стран Западной Африки (ECOWAS) может начать против мятежников, захвативших власть в республике
Другие страны
12 августа 2023 г. 18:00
Жители Ниамея переселяются в соседние города из-за угрозы интервенции ECOWAS

Жители Ниамея переселяются в соседние города из-за угрозы военной операции, которую Экономическое сообщество стран Западной Африки (ECOWAS) может начать против мятежников, захвативших власть в республике.

Как передает Report, об этом сообщает ТАСС.

После переворота в Ниамее фиксируются длительные отключения электричества, поскольку соседняя Нигерия прекратила его подачу в рамках санкционных ограничений. В городе частично не работает водопровод.

Кроме того, военное руководство Нигера перебросило в столицу дополнительные силы, готовясь к потенциальной интервенции ECOWAS.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Самое читаемое

В Киеве на щит монумента Родина-мать установили украинский трезубец
ФотоВ Киеве на щит монумента "Родина-мать" установили украинский трезубец
6 августа 2023 г. 10:03
Бакинский Сабах разгромил Габалу в заключительной игре первого тура Премьер-лиги
Бакинский "Сабах" разгромил "Габалу" в заключительной игре первого тура Премьер-лиги
6 августа 2023 г. 23:05
На севере Вьетнама семь человек погибли из-за наводнений и оползней
На севере Вьетнама семь человек погибли из-за наводнений и оползней
7 августа 2023 г. 10:27
В посольстве Грузии в Азербайджане приспущены флаги
ФотоВ посольстве Грузии в Азербайджане приспущены флаги
7 августа 2023 г. 13:43
Во Вьетнаме из-за стихийных бедствий с начала года погибли 267 человек
Во Вьетнаме из-за стихийных бедствий с начала года погибли 267 человек
9 августа 2023 г. 09:07
Глава МИД Азербайджана провел телефонный разговор с и.о. помощника госсекретаря США
Глава МИД Азербайджана провел телефонный разговор с и.о. помощника госсекретаря США
9 августа 2023 г. 23:09
Азербайджан существенно увеличил импорт свечей зажигания из Германии и Японии
Азербайджан существенно увеличил импорт свечей зажигания из Германии и Японии
10 августа 2023 г. 14:02
Германия намерена усилить проверки безопасности в органах власти
Германия намерена усилить проверки безопасности в органах власти
12 августа 2023 г. 11:36
Бронзовая призерка универсиады: Мы старались достойно представить Азербайджан
Бронзовая призерка универсиады: Мы старались достойно представить Азербайджан
9 августа 2023 г. 23:38
Азербайджан более чем в два раза увеличил закупки баклажанов из Турции
Азербайджан более чем в два раза увеличил закупки баклажанов из Турции
10 августа 2023 г. 17:45

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi