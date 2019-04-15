​Жители КНДР отмечают главный национальный праздник - День Солнца

День Солнца - главный национальный праздник КНДР, 107-я годовщина со дня рождения основателя народной республики Ким Ир Сена - отмечается жителями страны в понедельник.

Как передаёт Report oб этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

Ранним утром многотысячные потоки людей в Пхеньяне и других городах республики направились к мемориальным комплексам для участия в торжественных церемониях. В столице КНДР главные мероприятия проходят на холме Мансудэ, где установлены гигантские бронзовые статуи Ким Ир Сена и Ким Чен Ира, а также в Кымсусанском дворце Солнца, где вожди покоятся в прозрачных саркофагах.

В течение дня в Пхеньяне запланированы многочисленные праздничные мероприятия, в том числе танцы и народные гуляния на основных столичных площадях.