Жители Китая встретили Новый год синего водяного тигра

Жители Китая в ночь с понедельника на вторник отпраздновали наступление Нового года по лунному календарю, который пройдет под покровительством синего водяного тигра.

Жители Китая в ночь с понедельника на вторник отпраздновали наступление Нового года по лунному календарю, который пройдет под покровительством синего водяного тигра.

Как передает Report, в целях снижения рисков распространения коронавируса власти КНР третий год подряд рекомендовали гражданам воздержаться от путешествий по стране и массовых гуляний.

Большинство жителей Китая предпочли встретить Новый год или как его называют сами китайцы - Чуньцзе (Праздник весны), дома - в кругу семьи. Одним из главных развлечений в канун праздника, по традиции, стал новогодний гала-концерт "Чуньвань", который транслировали по Центральному телевидению. Его программа включала песни, танцы, комедийные сценки, а ведущие в ярких костюмах вели обратный отсчет до прихода водяного тигра.

Покровитель этого года - символ силы и храбрости. Китайские СМИ пишут, что наиболее благосклонным он будет к тем, кто родился в год быка и год козы - фортуна в 2022 году будет на их стороне. Тем, кто родился в год дракона, кролика, лошади и петуха сулит удача в финансовых делах. Остальным знакам потребуется приложить чуть больше усилий для достижения личных целей.

В этом году новогодние каникулы в Китае продлятся с 31 января по 6 февраля.