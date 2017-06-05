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    СМИ: Жители Катара скупают продукты питания и воду в ожидании дефицита

    В районе саудовско-катарской границы скапливаются большегрузные фуры, которые не могут попасть на территорию Катара© Ria.ru

    Баку. 5 июня. REPORT.AZ/ Жители Катара спешно скупают продукты питания и питьевую воду на фоне разрыва  рядом стран дипломатических отношений с государством. Как передает Report, об этом пишет египетский новостной портал "Йоум7" со ссылкой на свидетельства очевидцев.

    "Жители бросились во все близлежащие бакалейные лавки и супермаркеты, скупают молоко, воду, рис, яйца. Из магазинов продукты вывозят целыми машинами, полки моментально пустеют после новостей о закрытии границ с Саудовской Аравией, через которую шел большой поток продовольствия", — сообщили очевидцы. По их словам, "ничего подобного тут никогда не видели".

    Как сообщил телеканал "Аль-Джазира", в районе саудовско-катарской границы уже скапливаются большегрузные фуры, которые не могут попасть на территорию Катара.

    Напомним, сегодня Саудовская Аравия, Египет, Бахрейн и ОАЭ объявили о разрыве дипломатических и консульских отношений с Катаром, обвинив Доху в поддержке террористических организаций и действиях по дестабилизации внутренней ситуации в этих арабских государствах. После них о разрыве дипотношений с Катаром объявили также Йемен, Ливия и Мальдивы.  

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