​Жители Канады заплатили $10 млн штрафов за нарушение режима карантина

Полиция Канады выписала более 10 тыс. штрафов жителям страны за нарушение карантинных мер, введенных в стране в связи с пандемией нового коронавируса.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил телеканал CBC.

По его данным, сумма штрафов составила более 13 млн канадских долларов (10 млн долларов США). Речь идет о временном периоде с 1 апреля по 15 июня. Больше всего штрафов было выписано жителям провинций Квебек (77%), Онтарио (18%) и Новая Шотландия (3%). Максимальные штрафы превышали 2 тыс. канадских долларов.