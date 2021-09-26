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Жители Кабула жалуются на рост цен и дефицит лекарств

Жители Кабула жалуются на рост цен и дефицит лекарств Неопределенность и хаос первых дней после прихода к власти в Афганистане движения "Талибан" постепенно сменяется принятием жителями Кабула новой реальности. Горожане отмечают, что на первый план выходит проблема заработка и возможность обеспечить себя про
Другие страны
26 сентября 2021 г. 04:08
Жители Кабула жалуются на рост цен и дефицит лекарств

Неопределенность и хаос первых дней после прихода к власти в Афганистане движения "Талибан" постепенно сменяется принятием жителями Кабула новой реальности. Горожане отмечают, что на первый план выходит проблема заработка и возможность обеспечить себя продуктами первой необходимости.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, внешне улицы столицы могут показаться даже более спокойными и безопасными, чем это было ранее. Отвечать за порядок назначен батальон талибов "Бадри 313". Оживленное движение на дорогах создается в основном частными таксистами и владельцами небольших маршрутных автобусов - общественный транспорт работать перестал. Однако водители жалуются, что из-за растущих цен на топливо едва удается хоть что-то заработать. "Цены на бензин скачут по сравнению с началом августа то на 20, то на 40 процентов, стабильности нет, очереди на заправках не позволяют что-то планировать и рассчитывать", - рассказывают водители.

Городские рынки, на первый взгляд, также живут повседневной жизнью. Частные магазины работают. Но рост цен на продукты, связанный с тем, что большая их часть импортируется из Ирана и Пакистана, и падением национальной валюты, не мог не сказаться на настроениях как продавцов, так и покупателей. Радости не добавляют и дефицит необходимых лекарств, даже аспирина. "Цены на муку выросли на 30 процентов, овощи - на 50, некоторые крупы сложно найти, так же, как и многие необходимые лекарства", - подчеркивают горожане.

Отдельные сложности вызваны ограничениями на снятие наличных средств в банках - не более 20 тыс. афгани или 200 долларов США в неделю. Но даже для получения такой суммы людям приходится стоять в огромных очередях, чтобы записаться в банк. Международные переводы ограничены.

Жители Кабула добавляют, что из-за потери доходов и роста цен "вопрос выживания выходит сейчас на первый план, и настроение отчаяния вызывает прежде всего угроза нищеты".

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