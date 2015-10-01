​Жители индийской деревни убили односельчанина за поедание говядины

Баку. 1 октября. REPORT.AZ/ В индийской деревне Бизара (штат Уттар-Прадеш) местными жителями был избит до смерти 50-летний Мохаммад Ахлак, а его 22-летний сын получил тяжелые травмы, якобы, за то, что они хранили дома и тайком ели говядину.

Как передает Report со ссылкой на The Indian Express, об этом сообщила местная полиция.

Нападение на Ахлака и его семью произошло в ночь на понедельник — примерно в 10 часов вечера. Около 100 местных жителей пришли к его дому, сломали двери, избили кирпичом Ахлака, который от полученных травм скончался. Пострадал и сын, которого потом привезли в государственную больницу, где врачи оценили его состояние как критическое.

Местный судья сообщил, что в связи с инцидентом было увеличено присутствие полиции в районе и сейчас ситуация находится под контролем. По информации полиции, слух о том, что семья питается говядиной пустил местный священник, который был впоследствии вызван на допрос. Полиция арестовала 6 человек по обвинению в участии в беспорядках и убийстве.

В то же время, новости об арестах жителей деревни разлетелись по округе и на помощь задержанным прибыло около 500 жителей из окрестных селений, которые устроили демонстрации и столкновения с полицией, повредив несколько автомобилей, в т.ч. полицейских фургон, а также сожгли мотоцикл.