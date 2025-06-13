Жители Иерусалима в интервью AnewZ: У Израиля не было другого выхода

Жители Иерусалима в репортаже AnewZ: Поддерживаем удар Израиля по Ирану

Жители израильского города Иерусалим выразили полную поддержку действиям Израиля в вопросе Ирана.

Как сообщает Report, такие мнения выразили жители города в интервью телеканалу AnewZ.

По словам местной жительницы Оры Риваль, удар по Ирану являлся долгожданным шагом: "Проснулась я очень рано и услышала, что израильская армия нанесла удар по Ирану - и была этому очень рада. Мы действительно ждали этого. Я люблю всех солдат ВВС Израиля. Когда-то я и сама служила в армии - много лет назад. Я хочу пожелать нашей армии успеха в этой операции".

Другая жительница города - Эленаор Скуттс отметила, что Израиль оказался перед необходимостью действовать.

"Считаю, что у нас просто не было другого выбора. Это было решение, принятое в последний момент, но оно было необходимым. Мы не можем позволить себе ждать, пока Иран предпримет какие-либо шаги - тогда может быть уже слишком поздно", - подчеркнула она.

Отметим, что в ночь на 13 июня Израиль осуществил операцию "Rising Lion" против Ирана. В частности, ВВС Израиля атаковали военные и ядерные объекты Ирана. В результате израильских ударов погибли глава Генштаба ВС Ирана, глава КСИР, ряд других военачальников, а также ученые-ядерщики. Кроме этого, в результате ударов есть погибшие среди гражданского населения Ирана.

Представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщил, что операция по уничтожению ядерного потенциала Ирана и потенциала в области баллистических ракет займет несколько дней. В свою очередь, в Генштабе Ирана заявили, что не будут делать ограничений при нанесении ответных ударов по Израилю.