Жители Хоккайдо призвали остановить первые в Японии учения с ракетами

Представители шести общественных организаций острова Хоккайдо потребовали от Минобороны Японии остановить учения с применением противокорабельных ракет наземного базирования "Тип-88".

Представители шести общественных организаций острова Хоккайдо потребовали от Минобороны Японии остановить учения с применением противокорабельных ракет наземного базирования "Тип-88".

Как передает Report, об этом сообщила телекомпания Hokkaido Broadcasting.

"Это не что иное, как провокация. Это может привести к тому, что Япония станет одной из сторон войны. Укреплением сил сдерживания войны не избежать", - сказали общественники.

Данные учения должны пройти с 24 по 29 июня на полигоне "Сидзунаи", расположенном на побережье Хоккайдо. В ходе мероприятий военные планируют осуществить два пуска ракет. Подобные учения пройдут в Японии впервые, поскольку раньше использование аналогичных снарядов считалось небезопасным.