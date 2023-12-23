Жители Германии считают Шольца слабым политиком

Канцлер Германии Олаф Шольц по состоянию на декабрь сильнее всех просел в рейтинге одобрения политиков ФРГ.

Канцлер Германии Олаф Шольц по состоянию на декабрь сильнее всех просел в рейтинге одобрения политиков ФРГ.

Как передает Report со ссылкой на издание Der Spiegel, он потерял 14 процентных пунктов, скатившись на 14-е место из 20 политиков.

Кроме того, среди представителей правящей коалиции упал уровень одобрения у главы Министерства иностранных дел Германии Анналены Бербок и немецкого министра внутренних дел Нэнси Фезер (по минус четыре процента).

Рейтинг же главы Министерства обороны Германии Бориса Писториуса не изменился. Министр смог сохранить второе место в списке после федерального президента Франка-Вальтера Штайнмайера.