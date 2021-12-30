Жители Германии считают, что пандемия продолжит влиять на жизнь в 2022 году

Почти 80% жителей Германии полагают, что пандемия продолжит оказывать влияние на повседневную жизнь в 2022 году. Об этом, как передает Report со ссылкой на ТАСС, свидетельствуют опубликованные в четверг результаты исследования, проведенного социологически

Почти 80% жителей Германии полагают, что пандемия продолжит оказывать влияние на повседневную жизнь в 2022 году. Об этом, как передает Report со ссылкой на ТАСС, свидетельствуют опубликованные в четверг результаты исследования, проведенного социологическим институтом YouGov по заказу агентства DPA.

В опросе, проводившемся с 21 по 23 декабря, принял участие 2 061 человек. По его данным, 79% респондентов считают, что коронавирус хотя бы частично, но будет оказывать влияние на повседневную жизнь граждан Германии в течение 2022 года. При этом 34% опрошенных ожидают, что распространение инфекции нанесет еще больший вред жителям страны. Лишь 15% немцев высказали мнение, что в 2022 году удастся частично или полностью справиться с пандемией.

В настоящее время эпидемическая ситуация в Германии по-прежнему непростая. По данным Института Роберта Коха, число подтвержденных новых случаев заражения коронавирусом в ФРГ увеличилось за последние сутки на 42 770.