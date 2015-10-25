Жители Гаити выбирают президента среди 54 кандидатов

Баку. 25 октября. REPORT.AZ/ Непростой выбор предстоит в воскресенье жителям Гаити — в ходе начавшихся всеобщих выборов они должны определить имя будущего президента страны, выбрав сразу из 54 зарегистрированных кандидатов, "Report" со ссылкой на РИА "Новости".

Наибольшие шансы на победу имеют четыре претендента. Это Жюд Селестан от Альтернативной лиги за прогресс и гаитянскую эмансипацию, Жовенель Моиз от партии "Тет Кале", Жан-Шарль Моиз от политической платформы "Питит Дессалан" и Мариз Нарсис от партии "Фанми лаваляс". Как отмечает мексиканский канал Azteca Noticias, местные наблюдатели считают наиболее вероятным второй тур выборов, который состоится 27 декабря. На организацию выборов в Гаити — одном из беднейших государств Западного полушария — местные власти получили от международных организаций 70 миллионов долларов.

Помимо президента, гаитянцы избирают 18 сенаторов,115 депутатов парламента и 140 глав городских администраций. Результаты выборов должны быть объявлены в конце ноября.

Республика Гаити — государство в западной части острова Гаити (Карибское море) и на прибрежных островах. Восточную половину острова занимает Доминиканская Республика. Столица — Порт-о-Пренс. Население страны — 10 033 000 человек (2009 год, из них около 1 миллиона человек живут за границей, в основном в США).