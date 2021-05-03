Жители Финляндии массово умирают из-за неизвестного наркотика

По меньшей мере десять смертей, связанных с неизвестным наркотическим веществом, зафиксированы в Финляндии.
Как передает Report со ссылкой на издание Yle, лишь в городе Турку были зафиксированы 5 случаев смертельного исхода.
"Смерть нескольких молодых людей за такой короткий период времени дает основание подозревать, что исключительно опасный наркотик сейчас распространяется среди молодых людей в Турку", – заявил представитель полиции Яри Риали.
Кроме того, еще пять случаев были зарегистрированы в Хельсинки. В настоящее время не установлено, с каким веществом связаны летальные исходы.