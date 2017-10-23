Жители двух областей Италии высказались за расширение автономии

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Баку. 23 октября. REPORT.AZ/ Жители самых богатых регионов Италии - Ломбардии и Венето - проголосовали на символическом референдуме за расширение автономии, утверждают со ссылкой на предварительные результаты главы обеих северных областей, сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ.

Результаты референдума не имеют юридически обязывающей силы для центрального правительства в Риме.

В Ломбардии явка составила 40%, в Венето - 57%. По словам местных властей, более 90% пришедших высказались за большую автономию.

Ломбардия, куда входит финансовая столица Италии - Милан, и регион Венето со столицей в Венеции - самые экономически успешные регионы страны. Их доля в ВВП Италии составляет 30 процентов.

Одна из главных претензий регионов в том, что они платят Риму куда больше налогов, чем получают из бюджета. Как следствие они хотят сократить свои выплаты Риму по меньшей мере вдвое.

Ломбардия в год отдает на 54 млрд евро (64 млрд долларов) больше, чем получает, а Венето - на 15,5 млрд евро (18,2 млрд долларов).

Референдумы в Италии резко контрастируют с Испанией, где один из самых богатых регионов - Каталония - провела референдум, который конституционный суд страны признал незаконным. В ответ испанское правительство пригрозило ввести прямое управление и приостановить автономный статус Каталонии.

Глава правительства Ломбардии Роберто Марони считает, что ситуация в Италии отличается от испанской. "Мы не Каталония", - сказал он Reuters в Милане.

"Мы остаемся частью итальянского государства с большей автономией, в то время как Каталония хочет стать 29-м членом Евросоюза. Мы - нет. Не сейчас, во всяком случае", - сказал Марони.