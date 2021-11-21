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Жители Буркина-Фасо блокировали путь конвою ВС Франции

Жители Буркина-Фасо блокировали путь конвою ВС Франции Жители города Кая заблокировали путь французского военного конвоя, направлявшегося из Буркина-Фасо в Нигер.
Другие страны
21 ноября 2021 г. 07:49
Жители Буркина-Фасо блокировали путь конвою ВС Франции

Жители города Кая заблокировали путь французского военного конвоя, направлявшегося из Буркина-Фасо в Нигер.

Как передает Report со ссылкой на местные СМИ, граждане африканский страны обвиняют французских военных в негласной поддержке террористических группировок в регионе.

Участники акции держали плакаты с надписями: "Здесь наш дом!", "Убирайся вон, Франция!", "Покинь нашу страну, Франция!".

Несмотря на усилия главы муниципалитета города Кая Лорана Контогома, дорога так и не была разблокирована. Французские военные были вынуждены отступить и разместились на территории карьера приблизительно в 5 км от Каи.

Операция "Бархан" была начата в 2014 году по инициативе Парижа и охватила страны к югу от Сахары - Мавританию, Чад, Буркина-Фасо, Мали и Нигер. В рамках операции в этих странах дислоцированы 5 100 французских военнослужащих.

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Версия на азербайджанском языке Burkino-Fasoda sakinlər Fransa hərbçilərini Kay şəhərindən qovub

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