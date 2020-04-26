На акции протеста в Берлине задержаны более 100 человек - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО

Более 100 человек были задержаны Берлине на акции протеста против ограничений, введенных властями в связи с распространением коронавируса.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило издание Die Welt.

Акция проходила у театра "Фольксбюне" (Берлинский народный театр) на площади Розы Люксембург в центре германской столицы. По последним данным, в ней приняли участие около 1 тыс. человек. Примерно в 15:00 (17:00 бакинское время) полицейские выставили заграждения на улицах, ведущих к театру, чтобы не допустить наплыва новых протестующих к месту акции. Сотрудники правоохранительных органов при помощи громкоговорителей призвали демонстрантов разойтись в связи с запретом на проведение подобных собраний.

Власти Берлина не давали санкции на организацию демонстрации. Тем не менее представители самых разных политических течений прибыли на площадь Розы Люксембург выразить протест против мер, которые, по их мнению, ограничивают права и свободы. По данным правоохранительных органов Берлина, порядок обеспечивали около 200 сотрудников, в том числе в касках и бронежилетах.

Протестующие с сарказмом просили проходящих мимо полицейских "соблюдать дистанцию". В то же время собравшиеся сами не выдерживали необходимую дистанцию в 1,5 м по отношению к окружающим. Среди демонстрантов были, в частности, правые популисты, представители так называемых альтернативных СМИ, например, скандально известный в ФРГ журналист Кен Йебсен.

New on YouTube: Coronavirus outbreak: Police confront COVID-19 lockdown protesters in Berlin https://t.co/31582xqGIZ — Globalnews.ca (@globalnews) April 25, 2020

***19:53

Несколько сотен берлинцев собрались в субботу на акцию протеста против ограничительных мер, введенных властями для борьбы с эпидемией коронавируса, полиция задержала несколько наиболее активных участников.

Как сообщает Report, об этом передает корреспондент РИА Новости.

Акция должна была пройти на Площади имени Розы Люксембург, однако полиция перекрыла проход к ней. В результате на самой площади на момент начала митинга (15:30 местного времени) находились не более 100 участников акции, остальные собрались на прилегающих улицах.

Главным требованием протестующих было "восстановление конституционных прав". Ограничительные меры они считают нарушением своих гражданских и экономических прав. Среди лозунгов на плакатах были: "Немедленно отменяйте нарушение гражданских прав!", "Очнитесь! Что происходит с конституцией?", "Те, кто считают, что снижение заболеваемости связано с самоизоляцией, видимо, думают, что по этой же причине на улице хорошая погода".

Некоторые участники протеста пришли с йога-матами и медитировали.

Полиция напоминала гражданам, что по действующим правилам, принятым властями города для борьбы с эпидемией, запрещено собираться в группы более двух человек, в противном случае это нарушает распоряжения городского сената и федерального закона о защите от инфекционных заболеваний.

Примерно спустя час по настоятельным просьбам полиции основная масса протестующих начала расходиться. Полиция не применяла спецсредств для их разгона, но задерживала наиболее активных протестующих, что сопровождалось неодобрительным гулом толпы.