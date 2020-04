На акции протеста в Берлине задержаны более 100 человек - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО

Более 100 человек были задержаны Берлине на акции протеста против ограничений, введенных властями в связи с распространением коронавируса.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило издание Die Welt.

Акция проходила у театра "Фольксбюне" (Берлинский народный театр) на площади Розы Люксембург в центре германской столицы. По последним данным, в ней приняли участие около 1 тыс. человек. Примерно в 15:00 (17:00 бакинское время) полицейские выставили заграждения на улицах, ведущих к театру, чтобы не допустить наплыва новых протестующих к месту акции. Сотрудники правоохранительных органов при помощи громкоговорителей призвали демонстрантов разойтись в связи с запретом на проведение подобных собраний.

Власти Берлина не давали санкции на организацию демонстрации. Тем не менее представители самых разных политических течений прибыли на площадь Розы Люксембург выразить протест против мер, которые, по их мнению, ограничивают права и свободы. По данным правоохранительных органов Берлина, порядок обеспечивали около 200 сотрудников, в том числе в касках и бронежилетах.

Протестующие с сарказмом просили проходящих мимо полицейских "соблюдать дистанцию". В то же время собравшиеся сами не выдерживали необходимую дистанцию в 1,5 м по отношению к окружающим. Среди демонстрантов были, в частности, правые популисты, представители так называемых альтернативных СМИ, например, скандально известный в ФРГ журналист Кен Йебсен.

