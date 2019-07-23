​Жителей ряда европейских стран предупредили о рекордной жаре

Рекордная жара с температурой до 40 градусов Цельсия ожидается на этой неделе в ряде европейских государств, в том числе в Германии, Бельгии, Голландии, Франции и Швейцарии.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщила Всемирная метеорологическая организация.

"Многие районы Европы на этой неделе столкнутся с новой волной жары. Как ожидается, будет установлено много новых рекордов, поскольку температура воздуха обещает подняться до 40 градусов Цельсия в среду и в четверг в ряде районов Германии, в Бельгии, Голландии и Люксембурге", - заявили в организации, добавив, что температурные рекорды ожидаются и во Франции и Швейцарии.

В Испании и Португалии также объявлена повышенная угроза в связи с высокими температурами и возможными лесными пожарами.