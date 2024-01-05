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Жителей южнокорейского острова эвакуируют из-за "угрозы провокации" от КНДР

Жителей южнокорейского острова эвакуируют из-за "угрозы провокации" от КНДР Жители находящегося под контролем Южной Кореи острова Ёнпхёндо, который в 2010 году подвергся артиллерийскому обстрелу со стороны КНДР, получили приказ о немедленной эвакуации в свете "возможной провокации" со стороны Пхеньяна.
Другие страны
5 января 2024 г. 08:33
Жителей южнокорейского острова эвакуируют из-за угрозы провокации от КНДР

Жители находящегося под контролем Южной Кореи острова Ёнпхёндо, который в 2010 году подвергся артиллерийскому обстрелу со стороны КНДР, получили приказ о немедленной эвакуации в свете "возможной провокации" со стороны Пхеньяна.

Как передает Report, об этом сообщило южнокорейское агентство Yonhap.

Подчеркивается, что местные власти объявили массовую эвакуацию после того, как получили соответствующее указание от южнокорейских военных. По предварительным данным, в сторону острова уже могло быть произведено несколько выстрелов с территории КНДР.

23 ноября 2010 года в районе находящегося под контролем Республики Корея острова Ёнпхёндо произошла артиллерийская перестрелка между Севером и Югом, приведшая к человеческим жертвам.

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