Жителей южнокорейского острова эвакуируют из-за "угрозы провокации" от КНДР

Жители находящегося под контролем Южной Кореи острова Ёнпхёндо, который в 2010 году подвергся артиллерийскому обстрелу со стороны КНДР, получили приказ о немедленной эвакуации в свете "возможной провокации" со стороны Пхеньяна.

Жители находящегося под контролем Южной Кореи острова Ёнпхёндо, который в 2010 году подвергся артиллерийскому обстрелу со стороны КНДР, получили приказ о немедленной эвакуации в свете "возможной провокации" со стороны Пхеньяна.

Как передает Report , об этом сообщило южнокорейское агентство Yonhap.

Подчеркивается, что местные власти объявили массовую эвакуацию после того, как получили соответствующее указание от южнокорейских военных. По предварительным данным, в сторону острова уже могло быть произведено несколько выстрелов с территории КНДР.

23 ноября 2010 года в районе находящегося под контролем Республики Корея острова Ёнпхёндо произошла артиллерийская перестрелка между Севером и Югом, приведшая к человеческим жертвам.