Жителей Нью-Йорка призвали экономить воду из-за засухи

Власти Нью-Йорка призвали жителей экономить "каждую каплю" воды из-за засухи в минувшем октябре.

Власти Нью-Йорка призвали жителей экономить "каждую каплю" воды из-за засухи в минувшем октябре.

Как передает Report , об этом мэр Эрик Адамс написал на своей странице в соцсети Х.

"Начав экономить воду сейчас, мы делаем всё возможное, чтобы обеспечить полив наших парков и наполнение бассейнов к лету, а также предотвратить более серьезную чрезвычайную ситуацию, связанную с засухой", — также говорится в сообщении на сайте администрации города.

Адамс призвал жителей города помочь властям. Например, он посоветовал для экономии воды, в частности, не поливать газон слишком часто и следить, чтобы кран не оставался открытым во время чистки зубов.

Градоначальник добавил, что поручил своему кабинету подготовить планы экономии водных ресурсов.