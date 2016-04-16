Жителей Никарагуа призвали отказаться от мытья машин из-за засухи

Баку. 16 апреля. REPORT.AZ/ Власти Никарагуа объявили о чрезвычайных мерах в связи с засухой, которая, как предполагается, продлится до середины мая. В частности, жителям страны рекомендовано отказаться от мытья автомобилей, сообщает Report со ссылкой на издание La Prensa.

"Мы особенно настойчиво призываем жителей центральной и восточной части страны экономить воду", — сказал исполнительный директор никарагуанской компании по водоснабжению и канализации Эрвинг Барреда. Он попросил воздержаться от мытья не только автомобилей, но и улиц.