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    Жителей Никарагуа призвали отказаться от мытья машин из-за засухи

    Власти Никарагуа объявили о чрезвычайных мерах в связи с засухой

    Баку. 16 апреля. REPORT.AZ/ Власти Никарагуа объявили о чрезвычайных мерах в связи с засухой, которая, как предполагается, продлится до середины мая. В частности, жителям страны рекомендовано отказаться от мытья автомобилей, сообщает Report со ссылкой на  издание La Prensa.

    "Мы особенно настойчиво призываем жителей центральной и восточной части страны экономить воду", — сказал исполнительный директор никарагуанской компании по водоснабжению и канализации Эрвинг Барреда. Он попросил воздержаться от мытья не только автомобилей, но и улиц.

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