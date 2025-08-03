О нас

Жителей микрорайона в Херсоне призвали эвакуироваться из-за разрушенного моста

Жителей микрорайона в Херсоне призвали эвакуироваться из-за разрушенного моста В украинском Херсоне призвали эвакуироваться жителей микрорайона Корабел.
Другие страны
3 августа 2025 г. 02:13
Жителей микрорайона в Херсоне призвали эвакуироваться из-за разрушенного моста

В украинском Херсоне призвали эвакуироваться жителей микрорайона Корабел.

Как передает Report, об этом сообщает "РБК-Украина" со ссылкой на сообщение властей.

Согласно информации, в результате повреждения из-за российского удара моста, который связывал район с остальным городом, есть проблемы с обеспечением людей всем необходимым.

"Из-за повреждения моста, ведущего к микрорайону Корабел, настоятельно призываю местных жителей эвакуироваться. В результате вражеского авиаудара затруднена логистика. Из-за этого пока сложно будет завезти продовольствие и прочее", - написал начальник Херсонской областной государственной администрации Александр Прокудин в своем телеграм-канале.

Кроме этого, повреждения получил газопровод. "Тем, кто останется в Корабеле, придется некоторое время побыть без газа. Именно поэтому жителям микрорайона стоит эвакуироваться в другие районы Херсона. Там они смогут получить всю необходимую помощь, в частности жилье", - указал он.

По словам главы Херсонской городской военной администрации Ярослава Шанько, поврежденный мост к микрорайону - единственный, который способен обеспечить транспортное сообщение. Он отметил, что сам мост не разрушен, имеет повреждения только дорожное полотно.

"Однако имеем некоторые проблемы с логистикой именно из-за повреждения полотна, это касается поставки продуктов, медикаментов, выезда экстренной медицинской помощи и всех других служб в целом. Именно поэтому мы настаиваем на том, чтобы (люди - ред.) рассмотрели вопрос эвакуации из микрорайона Корабел", - пояснил Шанько.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Xersonda körpü dağılıb, sakinlər təxliyə olunur

Другие новости из категории

СМИ: Великобритания эвакуирует из Газы 300 тяжелобольных детей
СМИ: Великобритания эвакуирует из Газы 300 тяжелобольных детей
3 августа 2025 г. 02:51
Польша завершила возведение электронного барьера по реке Буг на границе с Беларусью
Польша завершила возведение электронного барьера по реке Буг на границе с Беларусью
3 августа 2025 г. 01:45
Уиткофф посетит Москву на этих выходных
Уиткофф посетит Москву на этих выходных
3 августа 2025 г. 00:30
Постпред при НАТО: Трамп считает, что российско-украинский конфликт решится переговорами
Постпред при НАТО: Трамп считает, что российско-украинский конфликт решится переговорами
3 августа 2025 г. 00:21
Сенат США отложил рассмотрение санкций против России
Сенат США отложил рассмотрение санкций против России
2 августа 2025 г. 23:44
СМИ: Более 60 тыс. тонн американской гуманитарной помощи простаивают на складах
СМИ: Более 60 тыс. тонн американской гуманитарной помощи простаивают на складах
2 августа 2025 г. 23:10
Кыргызстан и Казахстан отметили расширение многопланового взаимодействия
Кыргызстан и Казахстан отметили расширение многопланового взаимодействия
2 августа 2025 г. 22:02
ЦАХАЛ заявил о ликвидации замкомандира батальона ХАМАС в Газе
ЦАХАЛ заявил о ликвидации замкомандира батальона ХАМАС в Газе
2 августа 2025 г. 21:16
В Газу доставили 90 пакетов с гуманитарной помощью из пяти стран
В Газу доставили 90 пакетов с гуманитарной помощью из пяти стран
2 августа 2025 г. 20:48
В секторе Газа число умерших от голода возросло до 169
В секторе Газа число умерших от голода возросло до 169
2 августа 2025 г. 19:58

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi