Жителей микрорайона в Херсоне призвали эвакуироваться из-за разрушенного моста

В украинском Херсоне призвали эвакуироваться жителей микрорайона Корабел.

В украинском Херсоне призвали эвакуироваться жителей микрорайона Корабел.

Как передает Report , об этом сообщает "РБК-Украина" со ссылкой на сообщение властей.

Согласно информации, в результате повреждения из-за российского удара моста, который связывал район с остальным городом, есть проблемы с обеспечением людей всем необходимым.

"Из-за повреждения моста, ведущего к микрорайону Корабел, настоятельно призываю местных жителей эвакуироваться. В результате вражеского авиаудара затруднена логистика. Из-за этого пока сложно будет завезти продовольствие и прочее", - написал начальник Херсонской областной государственной администрации Александр Прокудин в своем телеграм-канале.

Кроме этого, повреждения получил газопровод. "Тем, кто останется в Корабеле, придется некоторое время побыть без газа. Именно поэтому жителям микрорайона стоит эвакуироваться в другие районы Херсона. Там они смогут получить всю необходимую помощь, в частности жилье", - указал он.

По словам главы Херсонской городской военной администрации Ярослава Шанько, поврежденный мост к микрорайону - единственный, который способен обеспечить транспортное сообщение. Он отметил, что сам мост не разрушен, имеет повреждения только дорожное полотно.

"Однако имеем некоторые проблемы с логистикой именно из-за повреждения полотна, это касается поставки продуктов, медикаментов, выезда экстренной медицинской помощи и всех других служб в целом. Именно поэтому мы настаиваем на том, чтобы (люди - ред.) рассмотрели вопрос эвакуации из микрорайона Корабел", - пояснил Шанько.