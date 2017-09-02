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    Жителей Лос-Анджелеса эвакуируют из-за лесных пожаров

    Из-за пожара перекрыта трасса 210 Freeway© Nation-news.ru

    Баку. 2 сентября. REPORT.AZ/ Из-за бушующих лесных пожаров сотни жителей северо-западной части Лос-Анджелеса покидают свои дома. Как сообщает Report cо ссылкой на зарубежные СМИ, об этом заявили в противопожарной службе США. 

    Согласно сообщению, власти Лос-Анджелеса распорядились эвакуировать жителей 200 домов. Лесной пожар уже охватил площадь более восьми квадратных километров  на подступах к городу. Из-за пожара перекрыта трасса 210 Freeway.

    Так как распространение огня сложно спрогнозировать из-за порывистого ветра, власти решили эвакуировать всех жителей из зоны риска, не дожидаясь, когда огонь подступит вплотную к жилым кварталам. 

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