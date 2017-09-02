Жителей Лос-Анджелеса эвакуируют из-за лесных пожаров

© Nation-news.ru

Баку. 2 сентября. REPORT.AZ/ Из-за бушующих лесных пожаров сотни жителей северо-западной части Лос-Анджелеса покидают свои дома. Как сообщает Report cо ссылкой на зарубежные СМИ, об этом заявили в противопожарной службе США.

Согласно сообщению, власти Лос-Анджелеса распорядились эвакуировать жителей 200 домов. Лесной пожар уже охватил площадь более восьми квадратных километров на подступах к городу. Из-за пожара перекрыта трасса 210 Freeway.

Так как распространение огня сложно спрогнозировать из-за порывистого ветра, власти решили эвакуировать всех жителей из зоны риска, не дожидаясь, когда огонь подступит вплотную к жилым кварталам.