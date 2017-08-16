Жителей Гуама по ошибке предупредили об опасности

Баку. 16 августа. REPORT.AZ/ Две радиостанции острова Гуам, в направлении которого КНДР грозила запустить ракеты, по ошибке предупредили жителей острова об опасности.

Как передает Report, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на газету The Guardian.

По данным издания, радиослушатели Гуама были оповещены о неопределенной угрозе в 00:25 по местному времени. Отмечается, что тревога длилась 15 минут.

Согласно заявлению властей острова, предупреждение об угрозе, которое получили радиослушатели, оказалось внеплановой проверкой системы оповещения населения в случае ЧС. В нем также отмечается, что власти провели беседу с радиостанциями, чтобы убедиться, что подобный инцидент в будущем не повторится.