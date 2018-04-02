Жителей Флориды предупредили об опасности из-за повышенной активности аллигаторов

Баку. 2 апреля. REPORT.AZ/ Жителей города Сарасота во Флориде предупредили об опасности проникновения аллигаторов во дворы и дома в связи с «повышенной активностью пресмыкающихся на фоне повышения температуры», при этом в бассейне одного из домов города уже обнаружили аллигатора.

Как передает Report, об этом сообщает Associated Press со ссылкой на полицию.

Отмечается, что также были зафиксированы два случая попадания аллигаторов в дома жителей. В полиции призвали соблюдать осторожность при отдыхе у водоёмов и относиться с осторожностью и уважением к этим пресмыкающимся.