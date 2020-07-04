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Жителей двух префектур Японии собираются эвакуировать из-за ливней

Жителей двух префектур Японии собираются эвакуировать из-за ливней 13 человек числятся пропавшими в затопленном поселке Акисита (префектура Кумамото), где произошел разлив реки
Другие страны
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4 июля 2020 г. 09:41
Жителей двух префектур Японии собираются эвакуировать из-за ливней

Свыше 200 тыс. человек в Японии получили в субботу указание к эвакуации.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило агентство Kyodo. Указание получили жители префектур Кумамото и Кагосима, где был объявлен максимальный уровень опасности, который подразумевает, что существует непосредственная угроза для жизни людей. По последним данным, по крайней мере 13 человек числятся пропавшими в затопленном поселке Акисита (префектура Кумамото), где произошел разлив реки.

По данным энергетической компании Kyushu Electric Power, из-за ливней почти 9 тыс. домов в префектуре Кумамото остались без света.

При канцелярии премьер-министра Синдзо Абэ создан кризисный штаб, который собирает и анализирует поступающую информацию. Национальное метеорологическое управление Японии отмечает небывалую силу дождей, которые идут на юго-западе страны. Так, в некоторых районах префектуры Кумамото за сутки выпало 479,5 мм осадков.

Власти Японии направили 10 тыс. военнослужащих на юго-запад страны для оказания помощи местным спасательным службам в эвакуации населения и борьбе с последствиями стихии.

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