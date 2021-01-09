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Жителей двух китайских городов попросили неделю сидеть дома из-за СOVID-19

Жителей двух китайских городов попросили неделю сидеть дома из-за СOVID-19 Власти китайских городов Шицзячжуане и Синтае в провинции Хэбэй попросили людей в течение недели не выходить из дома из-за новой вспышки коронавируса.
Другие страны
9 января 2021 г. 10:59
Жителей двух китайских городов попросили неделю сидеть дома из-за СOVID-19

Власти китайских городов Шицзячжуане и Синтае в провинции Хэбэй попросили людей в течение недели не выходить из дома из-за новой вспышки коронавируса.

Как передает Report, об этом сообщает РИА "Новости".

Отмечается, что в городах были проведены тестирования всего населения на инфекцию. После их завершения в пятницу, 8 января, местных жителей призвали в течение семи дней соблюдать карантин. В Шицзячжуане с утра субботы, 9 января, не действует весь общественный транспорт.

Со 2 по 8 января в провинции Хэбэй выявлено 137 случаев COVID-19, еще 197 человек — бессимптомные носители. При этом порядка 4 тысяч человек, тесно контактировавшие с зараженными, помещены под наблюдение в централизованный карантин.

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