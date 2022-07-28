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Жителей Донецкой области Украины призвали срочно эвакуироваться

Жителей Донецкой области Украины призвали срочно эвакуироваться В Донецкой области Украины российские войска продолжают разрушать гражданскую инфраструктуру. В связи с чем жителей региона призывают срочно эвакуироваться.
Другие страны
28 июля 2022 г. 13:28
Жителей Донецкой области Украины призвали срочно эвакуироваться

В Донецкой области Украины российские войска продолжают разрушать гражданскую инфраструктуру. В связи с чем жителей региона призывают срочно эвакуироваться.

Как сообщает Report со ссылкой на РБК-Украина, об этом заявила вице-премьер - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук.

Она отметила, что в регионе нет газоснабжения, а также возможны проблемы с электро- и водоснабжением. При этом впереди осенне-зимний период.

"Людей нужно перевозить в более безопасные регионы. Особенно женщин, детей, стариков, а также больных и маломобильных. Итак, готовим жителей Донецкой области к эвакуации! Созданы штаб, разворачиваем силы и средства. Области в центре и западе страны готовятся принимать наших людей с востока", - отметила Верещук.

Министр также обратилась к жителям Донбасса, заявив, что если не эвакуироваться сейчас, то потом граждане могут остаться без электричества и воды, тепла и связи, без лекарств и пищи.

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Версия на английском языке Residents of Ukraine's Donetsk region urged to evacuate immediately

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