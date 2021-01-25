Жителей Австрии обязали носить респираторы вместо масок

С 25 января жителей Австрии обязали в магазинах или общественном транспорте пользоваться респираторами с высокой степенью защиты класса FFP2 вместо масок.

С 25 января жителей Австрии обязали в магазинах или общественном транспорте пользоваться респираторами с высокой степенью защиты класса FFP2 вместо масок.

Как передает Report со ссылкой на The Local, об этом сказал министр здравоохранения Австрии Рудольф Аншобер.

Он отметил, что респиратор защищает надежнее, но, так как стоимость респиратора заметно выше, чем обычной маски, все они будут продаваться по себестоимости. Помимо этого, малоимущим людям средства защиты будут предоставляться бесплатно. Цена респиратора будет около одного евро.

Ранее в январе сообщалось, что жителей Баварии обязали носить респираторы класса FFP2 вместо масок. Такое решение было принято на фоне распространения новой мутации коронавируса. Теперь жители Баварии должны носить респираторы с повышенной степенью защиты в магазинах и транспорте.

Для сдерживания инфекции во Франции жителям порекомендовали во время поездок на общественном транспорте молчать и не пользоваться мобильными телефонами.