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Житель США умер спустя несколько часов после прививки от коронавируса

Житель США умер спустя несколько часов после прививки от коронавируса В США человек скончался через несколько часов после того, как ему сделали прививку от коронавируса
Другие страны
24 января 2021 г. 09:18
Житель США умер спустя несколько часов после прививки от коронавируса

В США человек скончался через несколько часов после того, как ему сделали прививку от коронавируса.

Как передает Report со ссылкой на телеканал Fox News, об этом сообщил офис шерифа округа Плейсер в Калифорнии.

Власти уточнили, что в конце декабря у погибшего был выявлен COVID-19. Особо отмечается, что он привился не в медицинском учреждении округа. Расследованием инцидента занялись сразу несколько агентств как на местном, так и на федеральном уровнях. Точная причина смерти не будет разглашаться до завершения следствия.

Неизвестно, какой именно препарат получил умерший — Moderna или Pfizer/BioNTech.

Департамент здравоохранения Калифорнии, в свою очередь, указал, что ни одна вакцина или медицинская процедура не обходится без риска, однако вероятность серьезной побочной реакции очень мала. Ожидаемая частота аллергических реакций составляет 1 к 100 тысячам.

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