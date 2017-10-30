Житель Сиднея признал себя виновным в подготовке теракта в Австралии

Баку. 30 октября. REPORT.AZ/ Житель Сиднея Тамим Хайя признал себя виновным в подготовке теракта на территории Австралии.

Как передает Report, об этом информирует SBS.

Отмечается, что мужчина предстал перед судом в сиднейском районе Парраматта в понедельник, 30 октября.

Сообщается, что сотрудники правоохранительных органов арестовали мужчину в мае 2016 года.

По словам представителя полиции, этот арест позволил предотвратить теракт в одном из зданий Сиднея, который в противном случае, "возможно, был бы неизбежным".

В конце сентября помощник комиссара полиции австралийского штата Новый Южный Уэльс Марк Мёрдок заявил, что в Сиднее произойдёт крупный теракт, и "это неизбежно".

Ранее премьер-министр Австралии Малколм Тёрнбулл заявил, что власти страны разработали меры по защите мест массового скопления людей от терроризма.