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    Житель Сиднея признал себя виновным в подготовке теракта в Австралии

    Этот арест позволил предотвратить теракт в одном из зданий Сиднея

    Баку. 30 октября. REPORT.AZ/ Житель Сиднея Тамим Хайя признал себя виновным в подготовке теракта на территории Австралии.

    Как передает Report, об этом информирует SBS.

    Отмечается, что мужчина предстал перед судом в сиднейском районе Парраматта в понедельник, 30 октября.

    Сообщается, что сотрудники правоохранительных органов арестовали мужчину в мае 2016 года.

    По словам представителя полиции, этот арест позволил предотвратить теракт в одном из зданий Сиднея, который в противном случае, "возможно, был бы неизбежным".

    В конце сентября помощник комиссара полиции австралийского штата Новый Южный Уэльс Марк Мёрдок заявил, что в Сиднее произойдёт крупный теракт, и "это неизбежно".

    Ранее премьер-министр Австралии Малколм Тёрнбулл заявил, что власти страны разработали меры по защите мест массового скопления людей от терроризма.

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