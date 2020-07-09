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Пакистанец подал иск против США на сумму 20 млн долларов из-за COVID-19

Пакистанец подал иск против США на сумму 20 млн долларов из-за COVID-19 Житель Пакистана обвинил США в распространении пандемии коронавируса и подал иск, в котором требует от страны возместить 20 млрд долларов США.
Другие страны
9 июля 2020 г. 19:00
Пакистанец подал иск против США на сумму 20 млн долларов из-за COVID-19
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Житель Пакистана обвинил США в распространении пандемии коронавируса и подал иск, в котором требует от страны возместить 20 млрд долларов США.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила в четверг газета Dawn, истец Раза Али, переболевший COVID-19, видит причину распространения пандемии, в частности, в "незрелой позиции" американского правительства.

По информации издания, ответчиками в этом гражданском споре выступают американское посольство, генеральное консульство США в Лахоре и другие организации, представляющие интересы США в Пакистане. Суд в Лахоре уже уведомил их о предстоящем разбирательстве.

Как пишет газета, ссылаясь на слова Раза Али, США "несут ответственность за те колоссальные человеческие жертвы, страдания и экономические неурядицы, которые они навлекли на весь мир, включая Пакистан". Истец утверждает, что он и его семья, которая также переболела COVID-19, не смогут полностью восстановить здоровье.

Пакистанец считает, что своими действиями США нарушают обязательства по отношению к мировому сообществу. Он обвинил Вашингтон в "незрелой позиции" американского правительства, которая, по мнению Раза Али, заключается в "безответственных заявлениях" и неспособности сдержать распространение коронавируса в своей стране. Весь причиненный ущерб истец оценивает в 20 млрд долларов США.

7 июля президент США Дональд Трамп уведомил Конгресс об официальном выходе США из Всемирной организации здравоохранения с 6 июля 2021 года. Еще в мае американский лидер обещал полностью прекратить отношения с организацией из-за ее отказа от проведения преобразований, на которых настаивала американская администрация.

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